Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs'te umut veren yeni tespitler

Yeni patojenin genetik kodunu detaylı biçimde inceleyen bilim insanlarına göre, Koronavirüs insandan insana bulaşırken kayda değer ölçüde bir mutasyona uğramıyor.







Washington Post’un haberine göre, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün nispi sabitliği, virüsün yayıldıkça tehlikeli hâle gelme ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor ve bu da bilim insanlarını kalıcı çözüm üretmesi umuduyla aşı çalışmalarına hız vermesi konusunda teşvik ediyor.





MUTASYON HIZI DÜŞÜK





Genetik bilimi bize tüm virüslerin zamanla mutasyona uğradığın söylüyor. Bilim insanlarının aktardığına göre virüsler üstünde bulundukları konağın hücrelerinde kendilerini çoğaltırken mutasyonları birikiyor ve bunlardan bazıları doğal seçilim yoluyla devam ediyor.





Yeni koronavirüs aynı doğal düzeltim mekanizmasına sahip fakat bu da “hata oranını” ve mutasyon hızını azaltıyor.





Bilim insanları, virüsün ortaya çıktığı pek çok yerde büyük ölçüde benzer şekilde göründüğünü ve virüsün bazı suşlarının (bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına suş deniyor) diğerlerinden daha ölümcül olabileceğine dair herhangi bir kanıtı olmadığını belirtiyor.





SARS-CoV-2 virüsü yarasalarda doğal olarak yayılan koronavirüslerle benzerlik taşıyor. Virüs geçen yıl, Çin’in Vuhan şehrinde muhtemelen pangolin ya da yarasa gibi ara bir tür üzerinden insanlara yayıldı.





400 BİNDEN FAZLA VAK'A VAR





John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’nda moleküler genetikçi Peter Thielen, yaklaşık dört ile 10 arasında genetik farklılığa sahip virüsün ABD’de ve Vuhan’da insanlara bulaştığını belirtti.





Thielen, virüsün dünya genelinde çok fazla insana bulaşsa da az sayıda mutasyona uğradığını ifade etti.





Bu noktada mutasyon oranı, grip aşısı gibi her yıl yenilemek yerine SARS-CoV-2 virüsü için yalnızca bir aşının geliştirileceğine işaret ediyor.





KORONA AŞISI KIZAMIK YA DA SU ÇİÇEĞİ AŞISI GİBİ OLACAK





Moleküler genetikçi, aşının muhtemelen uzun süre bağışıklık sağlayabilecek kızamık ya da su çiçeği aşısı gibi olacağını söyledi.





Kovid-19’a karşı şu an pek çok aşı geliştirme aşamasında, fakat uzmanlar aşının hazır olmasının bir yıl ya da 18 ay sürebileceğini belirtiyor.





Iowa Üniversitesi’nden Stanley Perlman ve Teksas A&M Üniversitesi’nden Benjamin Neuman da virüsün nispeten sabit olduğunu ifade ediyor.





Perlman, “Virüs önemli ölçüde mutasyon geçirmiyor.” dedi.





Neuman ise, “Şu ana kadar pek çok kişiyi etkileyen sadece bir tane ‘hayli kötü’ suş var.” ifadesini kullandı.