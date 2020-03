Bilim insanları Çin ile ilgili uyarıyı 2007'de yapmış

Yeni tip koronavirüs Covid-19’un Çin’de ortaya çıkmasından dolayı başta yarasa ve böcekler olmak üzere Çin halkının egzotik hayvanlar tüketiyor olması akıllara bu virüsün kaynağı hakkında soru işaretleri getirdi. Bilim insanlarının "vahşi hayvanlar virüs deposu" uyarısından dolayı bu koronavirüsün ortaya çıkmasında Çin’de egzotik hayvanların tüketiliyor olmasının rolü bir kez daha gündeme geldi.





Euronews Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre bilim insanlarının 2007 yılında yayımladıkları akademik makalede bu yönde ciddi bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Dört akademisyen makalelerinde “Güney Çin’deki ezgotik memeli hayvanların yenilmesi kültürüyle birlikte, nalburunlu yarasalarda SARS ve koronavirüs rezervuarlarının geniş miktarda bulunması saatli bir bombadır” ikazında bulundu. Bilim insanları bundan dolayı “hayvanlardan veya laboratuvardan SARS veya diğer yeni virüslerin tekrar ortaya çıkma ihtimali ve bunun için hazırlık ihtiyacının” görmezden gelinmemesi gerektiğini bildirdi.





Hong Kong Üniversitesi’nden Kwok Yung Yuen’in Vincent C. C. Cheng, Susanna K. P. Lau ve Patrick C. Y. Woo ile birlikte yazdıkları makale Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin yayın organı olan Clinical Microbiology Reviews dergisinde 2007 yayımlandı. Araştırmacılar sonuç bölümünde koronavirüsün 'genetik rekombinasyona' uğradığının gayet iyi bilindiğine dikkat çekerek bu durum 'yeni genotiplere ve salgınlara' yol açabileceğini vurguladı. Bilim insanları özellikle nalburunlu yarasalarda SARS ve diğer koronavirüs türlerine ait rezervuarların bulunduğunu belirterek Çin’in güneyindeki egzotik memeli hayvanları yeme kültürü de dikkate alındığında bu durumun saatli bir bomba olduğu sonucuna vardılar.





Çin’de hangi egzotik hayvanlar yeniyor?





Çin’de onlarca egzotik hayvan türü tüketiliyor. Koronavirüs'ün çıkış merkezi olan Vuhan pazarındaki kasaplarda tavuk, koyun, domuz, tavşan, köpek, tilki, ceylan, timsah, dev semender balığı, yılan, sıçan, dağsıçanı, tavuskuşu, devekuşu, kirpi, kunduz, porsuk, yarasa, koala, eşek ve deve gibi toplamda 112 farklı et çeşidi mevcut.