Bilim insanları iki virüs senaryosu yayınladı

İngiltere’deki Southampton Üniversitesi'nden William Keevil, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını önlemek için kapı kolları, alışveriş arabaları, toplu taşımadaki tutunma yerleri ve spor ekipmanlarının bakırla ile kaplanmasını önerdi.







Uzmanların aktardığına göre, Covid-19 hava yoluyla ve elini dezenfekte etmeyen taşıyıcı kişinin yüzeylere dokunmasıyla yayılıyor. Hastanın dokunduğu yüzeyle temas eden birisi eğer yüzüne dokunursa Covid-19’a yakalanma ihtimali artıyor.





Keevil, koronavirüsün bakır ile temas ettiğinde, metaldeki iyonların virüsü koruyan lipid zarına saldırdığını, ardından iyonların hücreyi işgal ederek virüsün DNA’sını tamamen yok ettiğini iddia ediyor.





NTV’nin aktardığına göre The Times'a konuşan Pofesör Keevil, hâlihazırda Polonya'daki otobüslere bakır kaplı tutacaklar takıldığını, Şili ve Brezilya’daki göçmen kulübelerinin bakırla kaplandığını aktardı. Pandeminin merkezi ABD’de ise bakteriler ve diğer bulaşıcı mikroplarla dolu spor salonu ekipmanlarının bakırla kaplanmaya başladığını belirtiyor.





Profesör, “Kapı kolları ve kamu binalarındaki merdiven korkuluklarının yanı sıra otobüs ve trenlerdeki tutacaklarda ve alışveriş sepetlerinde bakır kullanılması gerekiyor” diyor





Yirmi yılı aşkın süredir bakırın antimikrobiyal etkilerini inceleyen Keevil, fast food restoranlarındaki ve bankamatiklerdeki ekranların da bakırla donatılabileceği tezini savunuyor.





ABD'de geçen kasım ayında yapılan bir araştırmada, yoğun bakım ünitelerindeki bakır hastane yataklarının, geleneksel hastane yataklarından ortalama yüzde 95 daha az bakteri barındırdığı bulundu.





Güney Carolina'daki Tıp Üniversitesi araştırmacıları, “Bulgular, antimikrobiyal bakır yatakların, düzenli temizlik ile birlikte hastane ortamının hijyenik tutulmasında büyük bir etkisi olduğunu ve sağlık hizmetleriyle ilişkili bakterilerin bulaşma riskini azaltabileceğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Birçok araştırmanın sonuçlarına göre koronavirüs, çelik ve plastik yüzeylerde üç güne kadar, kağıt yüzeylerde bir hafta, enfekte öksürük damlacaklarının içinde ise üç saat canlı kalabiliyor. Ancak, virüs bakır yüzeylerde dört saat sonra tamamen ölüyor.





Öte yandan bir farklı teori de Avrupalı bilim insanlarından geldi.Buna göre, yüksek bölgelerde yaşayan insanların koronavirüsten daha az etkilendiği öne sürüldü.





Fransız araştırmacılarsa önlemlerin hafifletilmesine karşın, vakaların artmamasını havaların ısınmasına bağlıyor.Uzmanlar, yaz bitince salgın geri dönebilir uyarısında bulunuyor.