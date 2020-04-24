Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanları karantinada yapılan hataları sıraladı /24 Nisan 2020 14:49

Bilim insanları karantinada yapılan hataları sıraladı

Uzmanlar karantina döneminde yapılan yanlışları açıkladı. Salgın nedeniyle girilen izolasyon süreci, kronik psikolojik rahatsızlıkları şiddetlendirebilir

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ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden bilim insanları koronavirüs salgını ile mücadeleyi zorlaştıran, insanlar tarafından yapılan en büyük hataları sıraladı.

Sputnik'in EurekAlert sitesinde yer alan araştırmadan aktardığına göre, insanların salgın sırasında uyku, egzersiz ve başka insanlarla iletişim kurmayı gözardı edip tüm dikkatlerini Covid-19’a verdiği belirtildi.


Uzmanlara göre, salgın nedeniyle girilen izolasyon süreci, kronik psikolojik rahatsızlıkları şiddetlendirebilir. Bu nedenle evde sağlıklı bir ortam yaratılması ve duyulan endişelere ihtimam gösterilmesi tavsiye ediliyor.


Karanatinada yapılan bir başka hata ise koronavirüs vakaları konusundaki istatistik verilerini yanlış yorumlamak. Vakaların artış veya düşüşüne ilişkin bazı veriler gereksiz yere durumun iyiye gittiği hissi uyandırabirken, endişeye de yol açabilir.

Bazı toplumsal normlar da salgınla mücadeleyi zorlaştıran etkenler arasında. Sözgelimi bazı ülkelerde muhatap olunan kişiye dokunmak, sarılmak ve öpmek gibi bir gelenek var, oysa salgın sırasında temastan kaçınılması öneriliyor. Uzmanlara göre, bu sorunun çözülmesi için de sosyal mesafeyi teşvik edici görsel anlatımlar ve sloganlar kullanılabilir.
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