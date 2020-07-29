Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanları Koronavirüs hastalarında olan koku kaybının sebebini açıkladı /29 Temmuz 2020 14:47

Bilim insanları Koronavirüs hastalarında olan koku kaybının sebebini açıkladı

Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırmada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) en yaygın ve erken belirtilerinden biri olan koku kaybının sebebi tespit edildi.

SHABER3.COM

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) en yaygın ve erken ortaya çıkan semptomlarından biri olan geçici koku kaybının sebebini tespit etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Harvard Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırma, hangi koku hücrelerinin Kovid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı daha savunmasız olduğunu belirledi.

Araştırmalar "yıkıcı" belirtilerin hastalığı tahmin etme konusunda ateş ve öksürük gibi diğer çok bilinen semptomlardan daha yararlı olduğunu belirtse de koku kaybının asıl nedeni şu ana kadar öğrenilememişti.

Araştırmacılar virüsün, koku duyusunu tespit edip beyne iletmekten sorumlu olan duyusal nöronları değil bu nöronları destekleyen hücrelere saldırdığını gördü.

"KALICI KOKU KAYBI ZAYIF BİR İHTİMAL"

Harvard Tıp Fakültesi'nde nörobiyoloji profesörü ve araştırmanın yazarlarından biri olan Dr. Sandeep Robert Datta, çalışmanın olumlu olduğunu belirterek, “Çünkü bu, birçok Kovid-19 vakasında kalıcı koku kaybının meydana gelmesinin düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

"Bence bu iyi bir haber, çünkü enfeksiyon temizlendiğinde koku alma nöronlarının değiştirilmesi veya tahrişlerden dolayı yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmuyor." diyen Datta, "Ancak sonuca varmak için temel mekanizmaları anlamak için daha çok veriye ihtiyacımız var." diye ekledi.

Çoğu Covid-19 hastası, "anosmi" olarak bilinen koku kaybını yaşıyor.
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