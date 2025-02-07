Bilim insanları, 'mükemmel' haşlanmış yumurta tarifini açıkladı

Yumurtanız fotoğraftaki 'Periodic' kıvama gelmiyorsa, bilim insanlarının tavsiyesine bir göz atın.



Bilim insanlarına göre, yumurtanın iç kısmının kadifemsi bir sarıya dönmesi, akının katılaşması, 'mükemmel' tada sahip olanıydı. Fakat bu seviyeye ulaşılması düşünüldüğü kadar kolay değil.



Yumurtanın iç kısmındaki sarı kısım, beyaz kısma nazaran daha düşük bir sıcaklıkta pişiyor. Ocakta fazladan bekletilmesi durumunda bu kez bu sarılık tebeşir rengi bir hal alabilir.



Düşük ısıda pişirmek de çözüm değil: Bu sefer jölemsi bir sarı, katılaşmamış bir beyazla karşılaşacaksınız. Peki nasıl yapılmalı?



Araştırmacılar yüzlerce yumurta kaynattı ve en son bu sorunun üstesinden gelmede matematiğe başvurdu. Kurdukları denklemde sıcak bir yüzeyle yumurta arasındaki ısı aktarımını hesapladılar ve yumurtanın hangi pişirme yöntemiyle 'mükemmel' lezzete ulaştığını ölçtüler. Son tarif şu şekildeydi:



Yumurtalar her iki dakikada bir, önce kaynar suyla dolu bir tencereye dışardan eklenebilen buharda pişirme aparatında bekletilecek, iki dakika dolunca bu kez 30 derece sıcaklıkta ılık su dolu kaba taşınacak. 32 dakika süren bu işlemin ardından mükemmel lezzete sahip olduğu iddia edilen yumurtaları tadabilirsiniz.



Napoli Federico II Üniversitesi'nden araştırmanın yazarı Emilia Di Lorenzo, ABD menşeli haber ajansı Associated Press'e verdiği demeçte, "Yumurtanın sarısı ekmeğe sürülecek kıvamda oluyor," dedi.



Araştırmacıların "periyodik pişirme" adını verdiği bu yöntemde yumurtanın akı tamamen katılaşırken, içi kremamsı bir kıvam alıyor.



Minnesota Üniversitesi’nden gıda bilimci Joanne Slavin, bu yeni yöntemin "çok fazla zaman alacağını" söylese de tadının "buna değebileceğini" belirtti. Çalışmada yer almayan Slavin, "Daha iyi bir sonucun elde edilmesinde daha yavaş bir süreç," ifadelerini kullandı.



Kaliforniya Üniversitesi'nden kimyager Gregory Weiss ise, "Evde yardım düzine yumurtayla bunu denemek isteyebilirsiniz" şeklinde konuştu.