Bilim insanları sorumluları açıkladı

Kasaplardaki ve et ürünleri paketleme tesislerindeki soğuk havanın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının arkasındaki neden olabileceği belirtildi.







Bilim insanları aynı zamanda, birçok ülkedeki et fabrikalarında devam eden yerel salgınların salgının mevsimsel olabileceğine dair kanıt oluşturduğunu bildirdi.





SOĞUK VE GÜNEŞSİZ BİNALAR





College of London Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere ve Almanya'daki taze salgınların merkezi olan fabrikalardaki kötü havalandırma koşullarının, sosyal mesafeyi zorlaştırdığı için ikinci bir dalgadan sorumlu olabileceğini açıkladı. Bununla birlikte, uzmanlar ayrıca soğuk ve güneşsiz soğutmalı binaların virüsün insanları dışarıda olduğundan daha hızlı enfekte etmesine ve bulaştırmasına neden olduğunu söyledi.





Britanya’nın Galler Hükümeti Lideri, Anglesey adasındaki 2 Sisters tavuk fabrikasında ortaya çıkan Covid-19 salgının ardından bugün bölgede yaşayan 70 bin kişiye yerel karantina uygulayabileceğini açıkladı. Fabrikadaki yaklaşık 160 işçi virüse yakalanırken, 560 personelin ve aileleri karantinaya alındı.





ALMANYA'DA DA 7 BİN KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI





Almanya’nın Gütersloh kentinde bulunan Tönnies et fabrikasında ise 1331 işçinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Salgının ardından 7 bini aşkın kişi karantinaya alındı.