Bilim insanları yakın galaksiden gelen radyo sinyalini açıkladı

Bilim insanları, yakın bir galaksiden gizemli radyo sinyalleri geldiğini söylüyor.





Astronomlar bu galaksinin bizimkine şaşırtıcı biçimde benzediğini duyurdu.





Bu bulgular bir araya getirildiğinde hızlı radyo dalgası patlamalarının gizeminin çözülmesini sağlayabilir. Bilim insanları şimdiye kadar evrende yayılan bu çok yoğun enerji patlamalarının, bilinmeyen doğa olaylarından Dünya dışı yaşama kadar pek çok şeyin sonucu olabileceğini öne sürdü.





Independent Türkçe'de yer alan, Andrew Griffin imzası taşıyan ve Umut Can Yıldız tarafından çevrilen habere göre astronomlar 10 yılı aşkın süredir hızlı radyo dalgası patlamalarının ya da İngilizce kısaltmasıyla FRB'lerin (fast radio burst) kaynağını tespit etmeye çalışıyor. Bu süre zarfında yüzlerce sinyal saptandı ancak çok azının yeri tespit edildi.





Bu arayış kısmen zor çünkü sadece milisaniyeler süren sinyaller, gökyüzünün herhangi bir yerinden gelebilir. Bu onların ayrıntılı şekilde incelenmesini inanılmaz düzeyde zorlaştırıyor.





Astronomlar bugüne kadar söz konusu patlamaların sadece dört tanesinin kaynağını hassas biçimde belirlemeyi başardı. Şimdi de yeni bir tanesinin konumunu (yakın bir galakside) tespit etmeyi başarmasıyla bu sayı 5'e çıktı.





Ancak sinyalin gönderildiği galaksinin doğası, onları belki de daha fazla heyecanlandırdı. Bilim insanlarına göre sinyallerin geldiği galaksi, bizim galaksimizle benzer gibi görünüyor.





Hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan yeni makalenin ortak yazarlarından, fizik ve astronomi doçenti Sarah Burke-Spolaor şunları şöyle söyledi:





"FRB'lere ev sahipliği yapan galaksileri tanımlamak, patlamaların hangi tür ortamlarda yaşadığını ve bunları aslında neyin üretebileceğini görmemiz açısından son derece önemli."





Burke-Spolaor ayrıca, "Bu, bilim insanlarının cevaplamak için hala her yola başvurduğu bir soru" dedi.





Üstelik yeni keşif, FRB'lerin nereden geldiği sorusuna biraz daha gizem katıyor. Bu patlamaların ilki, metalleri ve yeni oluşan yıldızları içeren minik bir galaksiden gelmişti. O yüzden bilim insanları patlamaların, bu galaksideki gördükleri türdeki yıldızlardan kaynaklanabileceğini öne sürmüştü. Ancak yeni galaksi, bu düşünceyle örtüşmüyor.





Bu da astronomların FRB'lerin nasıl oluştuğuna dair farklı açıklamaları değerlendirmesi gerektiği anlamına geliyor. Buna göre patlamaların birden fazla kaynağı olabilir.





FRB ?180916 isimli yeni keşfedilen kaynak Dünya'dan sadece yarım milyar ışık yılı uzakta. Yani geçmişte saptanan patlamalardan çok daha yakın. Bu kaynak, izi takip edilen ve yineleyen diğer tek patlama kaynağından 7 kat yakın.





Bilim insanlarına göre bu yakınlık düzeyi patlamanın nereden geldiğine dair daha fazla ipucu sağlayacak ileri araştırmalara imkan tanıyabilir.