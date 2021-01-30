Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanlarına göre ömrü uzatmanın en kolay yolu: Limonlu çay /30 Ocak 2021 11:09

Bilim insanlarına göre ömrü uzatmanın en kolay yolu: Limonlu çay

ABD’li bilim insanları, Limonlu çayı keşfetti

SHABER3.COM

ABD’li bilim insanları, ömrü uzatan içeceği belirlemeye yardımcı olan bir araştırma gerçekleştirdi. Bu içeceğin limonlu çay olduğu ortaya çıktı. İçeceği son derece yararlı kılan özelliğin, limon olduğu kaydedildi.

Express’in haberine göre, araştırmacılar eski Mısırlıların, limonun çeşitli zehirlere karşı etkili olduğu inancını test etmeye karar verdi. Araştırma sonucu, limonun güçlü antibakteriyel, antiviral ve bağışıklık sistemini uyarıcı özelliklere sahip sonucuna varıldı.

Limonun faydaları arasında karaciğeri temizlemesi yer alıyor. Ayrıca içerdiği kalsiyum, magnezyum, C vitamini, biyoflavonoidler ve pektin gibi bileşenler bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonlarla mücadele ediyor ve ömrü uzatıyor.

Limonun çayla birleşmesi ise vücudun bu meyveden antioksidanları alma kabiliyetini yüzde 80 artırıyor.
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