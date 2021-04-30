Bilim insanlarından NASA'ya uyarı : Sakın Dünya'ya getirmeyin





NASA’nın büyük bir merakla takip edilen Perseverance isimli mekiğinin “Kızıl Gezegen” Mars’taki çalışmaları devam ediyor. Her hamlesi ve attığı adım yakından takip edilen Perseverance’ın Dünya’ya Mars’tan göndereceği kaya parçası örneği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

NASA’da Gezegen Bilimi Departmanı Direktörü olan Lori Glaze, “Çok gelişmiş laboratuvar teknolojisi ve ekipmanlarıyla birlikte Mars’tan gelecek örnekleri inceleyerek yeni bilgiler elde etmeyi bekliyoruz” dedi. NASA’nın geliştirdiği Perseverance mekiğindeki 43 metal tüp içerisine örneklerin depolandığını ve bunların birkaç yıl içinde Dünya’ya gönderileceğini aktaran NASA’nın bu adımını ise bir grup bilim insanı eleştirdi.



ABD’de kurulan ve Mars’tan numune getirilmesine karşı çıkan ICAMSR isimli bir kuruluş ise NASA’nın bu adımının büyük tehlike doğurabileceğini duyurdu. Bir grup bilim insanının kurduğu bu ufak kuruluş bir açıklama yaparak Mars yüzeyindeki kimyasalların Dünya’da büyük bir tehlike yaratabileceğini duyurdu.





Kuruluşun Direktörü Barry DiGregorio, “NASA, Mars’tan topladığı numuneleri doğrudan Dünya’ya getirmemeli. Bu numuneler Ay’a kadar ulaştırılmalı. Eğer zararlı ve tehlikeli bir unsur tespit ederlerse bunlar Dünya’ya gelmemeli” dedi.





“MARS VEBASI RİSKİ VAR”





İngiliz tabloid gazetesi Daily Star’da yer alan haberde DiGregorio, Mars’tan gelen numunelerin analiz edilmesinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu söylerken, “Olası bir uzaylı enfeksiyonuna karşı insanlığın bir bağışıklığı olmayabilir ve bu durum da potansiyel bir tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı.





Ünlü astronom Carl Sagan’ın 1973’te yazdığı makaleye atıfta bulunan DiGregorio, Sagan’ın, “Mars’ın çevresi birçok biyolojik unsura da ev sahipliği yapıyor ve Mars’taki organizmaların başka gezegen ve bölgelerde Mars vebası gibi biyolojik zarar verme ihtimali bulunuyor” sözlerini kamuoyu ile paylaştı.





NASA’nın Uzay Görevinden Sorumlu Direktörü Wanda Peters da Perseverance’ın yol haritasını ve projenin detaylarını paylaştı. Peters, “Perseverance’ın numunelerle Dünya’ya geri dönme tarihi olarak 2026’yı belirledik” dedi.