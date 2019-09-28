Samanyolu Haber /Gündem / Bilim insanlarından uyarı: Poşet çaylara dikkat edin /28 Eylül 2019 08:43

Bilim insanlarından uyarı: Poşet çaylara dikkat edin

Uzmanlara göre Poşet çayların diğer yiyecek ve içeceklere göre daha çok plastik sızdırıyor

SHABER3.COM

McGill Üniversitesi’nde bilim insanları tarafından yürütülen araştırmada, demlenen poşet çayların suya 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastik sızdırdığı keşfedildi. Söz konusu partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkileri ise henüz bilinmiyor.

Sputnik Türkiye'nin Environmental Science & Technology sitesinden aktardığı araştırmaya göre, demlenmekte olan tek bir poşet çay, 11.6 milyar mikro partikül ve 3.1 milyar nanopartikül plastiği suya sızdırıyor. Uzmanlara göre söz konusu rakamlar, plastik şişelerde satılan sular da dâhil olmak üzere diğer yiyecek ve içeceklerde bulunan plastik partiküllerinden çok daha fazla.

Yapılan deneylerde üç farklı poşetli bitki çayı kullanıldı. Söz konusu çaylar 95 derece sıcaklıktaki kaynamış suyun içerisinde beş dakika kadar bekletildikten sonra, araştırmacılar suyu süzerek poşet çayları elektron mikroskopuyla inceledi. İnceleme sonucunda söz konusu nanopartiküllerin poşet çayların poşetinde hâlihazırda bulunmadığı, demlenme esnasında ortaya çıktığı görüldü.

Kanadalı bilim insanları poşet çayların mikro plastikle kirlettiği sulara su pireleri enjekte ettiler. Bu deney sonucunda su pirelerinin davranış ve gelişimlerinde birtakım değişiklikler meydana geldiği gözlemlendi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), mikro plastik partiküllerin insan sağlığı üzerinde risk oluşturduğuna dair bir açıklaması bulunmuyor. Ancak Birleşmiş Milletler, çevredeki ve insan vücudundaki plastik yayılımının etkileri üzerine daha detaylı incelemeler yürütülmesi gerektiğini açıkladı. Uzmanlar ise, söz konusu plastik partiküllerin insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında henüz hemfikir değil.
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