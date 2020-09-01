Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim Kurulı üyesi salgını değerlendirdi /01 Eylül 2020 20:32

Bilim Kurulı üyesi salgını değerlendirdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde kısıtlamaların geri gelebileceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, artan vaka sayılarının 'endişe verici' olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir" dedi.

Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.

Kara, "Canımız yanıyor,hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

Aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyleyen Kara, özellikle etkinliklerde rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti.

Virüsü atlatanların da tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.
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