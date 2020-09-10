Samanyolu Haber /Dünya / Bilim kurgu filmi değil gerçek: Burası San Francisco /10 Eylül 2020 00:16

Bilim kurgu filmi değil gerçek: Burası San Francisco

California'nın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları eyaletin büyük şehirlerinden San Francisco'da gündüz vakti gökyüzünün adeta turuncuya boyanmasına neden oldu. Ortaya çıkan görüntüler ise bilim kurgu filmlerini aratmayacak türden.

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ABD’nin California eyaletinde farklı bölgelerde devam eden yangınlar 144 bin dönüm araziyi kül ederken, San Francisco kentinde gökyüzünün rengini turuncuya çevirdi.

ABD'nin California eyaletinde uzun süredir devam eden ve kontrol altına alınamayan yangına yönelik itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Cuma günü başlayan Creek yangınının şu ana kadar 144 bin dönüm araziyi kül ettiği açıklandı. Eyalet genelinde devam eden yangınların ardından San Francisco kentinde ise gökyüzü turuncu renge büründü. Gökyüzündeki renk değiminin eyaletinin kuzeyindeki Mendocino Ulusal Ormanı yakınlarındaki yangın nedeniyle olduğu belirtildi. 

Öte yandan California Valisi Gavin Newsom sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD’ de bu yıl 2 milyon dönümden fazla arazi yandı ve daha en yoğun yangın sezonuna ulaşmadık” ifadelerini kullandı.

Newsom, 2020 yılında 7 bin 606 yangının çıktığını bu yangınların 2,3 milyon dönüm araziyi etkileyerek geçen yıla göre daha aktif olduğunu açıkladı.
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