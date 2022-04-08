Bilim kurgu filmlerini geride bırakacak: Elon Musk, 'insansı robot' için tarih verdi

İnsansı robot teknolojileri, henüz yeteri kadar gelişmese de birçok şirket bu konu üzerine yoğunlaşmış durumda. Elon Musk, genel işlevleri yerine getirebilecek insansı robot projesi Tesla Optimus için tarih verdi.







Elon Musk, geçen yıl A Day etkinliğinde Tesla Bot projesini duyurdu. Musk, şirketin otonom teknoloji geliştirmesinden elde edilen ve mevcut işlerde kullanılan parçalardan yararlanılarak yapacaklarını açıkladı.





PROJE RESMEN BAŞLADI





ShiftDelete’in haberine göre; geçen yıl öncelikli bir proje olarak görünmese de, bugünden insansı robot teknolojileri için ciddi bir çalışma yürütüleceği açıklandı. Musk, projenin üretim aşaması için zaman çizelgesi oluşturduklarını ifade etti.





Projenin çalışmalarına başladıklarını belirten Musk, gelecek yıl üretime geçirmeyi planladıklarını söyledi. Şirket, geçen yıl projeyi duyurduğunda 2022’nin sonlarına doğru insansı robotun prototipini hazır hale getireceklerini duyurdu.





Tesla Cyber ??Rodeo etkinliğinde Musk, ilk versiyon için bir üretim zaman çizelgesi sundu.







Konu hakkında açıklama yapan Musk, “Ekonominin ne olduğu konusundaki fikrimizi alt üst edecek. Temelde insanların yapmak istemediği her şeyi yapabilecek. Bolluk çağını getireceğine inanıyoruz. Bunu hayal etmek zor olabilir, ancak Optimus’un geliştiğini gördüğünüz gibi güvenilirliğinden de emin olacaksınız” dedi.





YAPAY ZEKA GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR





Birkaç ay içerisinde projeye ilginin artacağını belirten Musk, Tesla’nın insansı robot projesi aracılığıyla Yapay Genel Zekayı (AGI) gerçeğe dönüştürmede rol oynayabileceğini söyledi. Ayrıca Tesla’nın yapay zeka direktörü Andrej Karpathy, “Tesla Bot’un en güçlü AI geliştirme platformu olma yolunda olduğuna inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.





2023 YILI İÇİNDE ÜRETİME GİRECEK





Daha önce Tesla Bot adı verilen insansı robot, Tesla Optimus projesi adı altına yer alıyor ve gelen son bilgilere göre 2023 içerisinde üretime giriyor. Robot için uzun süredir işe alımlar yapılıyor ve ciddi şekilde gizli çalışmalar yürütülüyor ancak 2023 yılında üretim biraz fazla iyimser görünüyor.





LOG’un aktardığı habere göre; eğer 2023 hedefi tutarsa ilk prototipin 2022 içerisinde karşımıza çıkma ihtimali olan insansı robot, bilindiği kadarıyla tekrar eden sıkıcı görevleri yerine getirmesi için tasarlanıyor, gelişmiş yapay zekâ sistemleri üzerine kuruluyor ve ilk bilgilere göre 60 kg ağırlıkta.