“Bilim Kurulu korkuyor beni dinlemek zorundasınız” dedi ve saydı

Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) üst düzey yöneticilik yapan, Turgut Özal döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Serdar Savaş sınava girecek öğrencilerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı “Babala TV”ye konuk olan Serdar Savaş, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs salgınını on beş yıl önce haber verdiğini fakat ülkelerin salgına karşı önlem almadığını söyledi.





Tam yayını bu akşam yayınlanacak olan programda Dr. Savaş, Bilim Kurulu Üyelerinin üniversite sınavlarını ertelemesi yönünde uyarılarda bulunması gerektiğini fakat korktuklarını ileri sürdü. Dr. Savaş, koronavirüsün sınavların yapılacağı sınıflarda kolayca bulaşacağını söyledi ve öğrencilerin saatlerce aynı sınıfta olmasının büyük bir risk taşıdığını belirtti.





SERDAR SAVAŞ KİMDİR?

Serdar Savaş 1960 yılında Ankara’da doğru. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Savaş, İstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.





Savaş, 1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.





2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu. 2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi. 2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dış işleri,Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürüttü.