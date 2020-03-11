Bilim Kurulu sonrası bakanlar açıklamada bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla toplandı.





Toplantı sonrası bakanlar ortak bir basın açıklamasında bulundu.





Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:





"Devlet yönetimimiz dün pozitif tanı konduğu bilgisini kamuoyuna hemen vermekte tereddüt etmemiştir. Bundan sonraki her buluşma bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Corona virüse karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin bilgi ile karıştırıldığı bir ortamdayız. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırmak sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum.





''RİSK CİDDİDİR''





Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bilimsel yöntemle ilerledik. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Avrupa'daki durumdan dolayı karşılatığımız risk ciddidir bugünkü toplatımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Turizm ve ticaretten sorumlu bakanlarımız bugün toplantımızda bizlerle birliktelerdi. Ticaret Bakanlığımız bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Ticaret bakanlığnın ön iznini tabi olması kararı alınmıştı. Vatandaşımızım ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin vatandaşımızın alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izni verilmeyeceğini üreticilerimize hatırlatmak istiyorum. Fuarlarla ilgili yaklaşımlar oldu. Turizm Bakanlığımız kültür organizasyonlarının durumu ile ilgili yaklaşım oldu.





''KORONAVİRÜS TEDBİRLERİMİZDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR''





Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına geliyor. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir düzene sokmaktır. Corona virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.''





"OKULLARIN TATİL EDİLMESİ GÜNDEMİMİZ OLMADI"





Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.





''CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIĞINDA YARIN BİR TOPLANTI OLACAK''





Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak. Yurdışı kaynaklı bu virüsün yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurtdışına gitmemesi gidenin evinden çıkmaması evini havalandırması dışarı çıkacaksa maskesini kullanması Türkiye'ye gelmek için sınırları zorlamamasının yeterli olacağını ifade etmek istiyorum.





"STOKTA İLAÇLARIMIZ VAR"





Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok"





"DAHA AZ TURİSTİN GELMESİ SAĞLIKLI ÇÖZÜM OLACAK"





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şöyle konuştu:





"15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Geçen seneye kıyaslandığında turizm hareketlerini cezbettirmek yerine geçen seneye göre daha az sayıda turist gelmesinin çok daha sağlıklı olacağına karar verdik. En geç 1 hafta içinde sektörel desteklerle ilgili net bir açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili Nisan sonrasına ertelemek de gündemde. Bununla ilgili net açıklamayı yarın netleştirmiş olacağız. Sonrası için hem sektör hem Türkiye açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz."





"FİYATLARDA AŞIRI ARTIŞ OLDU"





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamaları şöyle:





"Maske ve sıhhi malzemelerde piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. Amacımzı ihracatı engellemek değil. İhracat ön izinlerini Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine verdik. Ticaret Bakanlığı olarak 2193 firmamızı denetime aldık 2641 ürünü denetledik 2180'ini de soruşturma kapsamına aldık. Bugün yeni bir olay daha var. Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını görüyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Yeterli ürün stoğumuz var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Halkın makul fiyatlarla maskeye ulaşılmasını sağlayacağız''