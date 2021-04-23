Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu tam kapanma önerdi /23 Nisan 2021 13:08

Bilim Kurulu tam kapanma önerdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma uygulanmasını önerdiği iddia edildi

SHABER3.COM

Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısında, kurul üyelerinin büyük çoğunluğunun 14 gün tam kapanma önerdiği öğrenildi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, Bilim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanma uygulanmasını ve bayram sonunda da vaka ve vefat sayılarına göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını önerdi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 26 Nisan Pazartesi ya da 27 Nisan Salı günü toplanması bekleniyor.

VAK SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ

Dün açıklanan Covid-19 tablosuna göre, 354 yurttaş yaşamını yitirirken, 54 bin 791 de yeni vaka tespit edildi. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam can kaybı 37 bin 329'u bulurken; toplam vaka sayısı da 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.

Güncel verilere göre son 24 saatte 65 bin 593 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935’e ulaştı. Hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 2.9 oldu.
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