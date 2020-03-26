Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyeleri Çinli yetkililerle video konferans ile görüştü /26 Mart 2020 22:46

Bilim Kurulu üyeleri Çinli yetkililerle video konferans ile görüştü

Türkiye'de Koronavirüs ile ilgili mücadele devam ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de Çinli yetkililerle video konferans yöntemiyle bir görüşme yaptığı ifade edildi.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının COVİD-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı."
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