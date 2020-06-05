Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bazı illerde artış var! /05 Haziran 2020 09:27

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Bazı illerde artış var!

Türkiye bir yandan corona virüsü salgınıyla mücadele ederken bir yandan uygulanan normalleşme takviminin etkilerini test ediyor. Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, kısıtlamaların azaltılmasına rağmen bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının gerekçesini açıkladı. Prof. Azap, "İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" dedi.

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Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV'de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Serap Belet Douillet ve Selçuk Tepeli'nin sorularını yanıtlayan, Prof. Azap, normalleşme takviminin ardından gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili görüşlerini paylaştı:

* İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehir de var. Ankara’da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var.

SALGIN İSTANBUL’DA KONTROL ALTINA ALINDI

* Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul’daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye’yi çok etkiliyordu. Türkiye’ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul’da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye’nin geri kalanını görmeye başladık.

BAZI İLLER İÇİN YENİ BAŞLIYOR OLABİLİR

* İstanbul’un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı “İkinci dalgayı beklemiyoruz” dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz.

50 İNSAN BİRDEN HASTALANABİLİR

* Daha çok küçük odaklarda, genellikle birkaç kişiden kaynaklanan, o birkaç kişinin daha çok kişiye bulaştırdığı için onlu, yirmili, ellili sayılarda insanın birden hastalandığı küçük sayı artışları göreceğiz. Vaka sayılarının arttığı illerde bazı tedbirleri devam ettirmek gerekir.
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