Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi açıkladı /30 Haziran 2020 19:45

Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü salgınıyla ilgili olarak, "Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor" dedi.

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) binasında yapılan Haziran ayı meclis toplantısına, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve KTO üyeleri katıldı.

Toplantıda corona virüsü salgınıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, şu ifadeleri kullandı:

* Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsün şu an için Kayseri’de artışı söz konusu değil. Şu an görülen corona virüsü aile içi kaynaklı bulaşıdır. Nişan, düğün, cenaze gibi organizasyonlar vakaların artmasına neden olabiliyor. 2002’de çıkan sars virüsü lokal kalmış, yayılmamıştı, ancakcorona virüsü yayıldı ve birçok kişiye bulaştı.

* Covid-19 kul hakkının ne olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanların birbirlerine hastalık bulaştırmamak için mücadele ettiğini, hakkına girmemeye çalıştığını gördük. Virüs için alınması gereken önlemler çok önemlidir. Virüsün üretildiği şeklinde komplo teorileri yapılıyor. Bu teorileri dikkate almamak gerekir.

“ORTAYA ATILAN AŞI REKLAMLARI ŞİMDİLİK BOŞ”

Pandeminin bitmesiyle ilgili kanıta bağlı bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ülkemizde corona virüsünün tamamen etkisini kaybedeceği konusuyla ilgili net bir tarih yok. Sanırım bir süre devam edecek. Corona virüsü 2025’e kadar devam edebilir mi? Etkin bir aşı bulunmaz ise devam edebilir. Sürü bağışıklığı için yüzde 70 insanın hastalığı geçirmesi gerekiyor.

* Ülkemizde corona virüsü tedavisi ücretsiz yapılıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de para ile yapılıyor. Türkiye’de sosyal devlet anlayışının oturduğunu görüyoruz. Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş reklamlar. Pandemi için ön görülen süre 2022. İnşallah o tarihlere kalmayız.
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