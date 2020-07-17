Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Eylül-ekimde ikinci dalga bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, "Covid-19 salgınında ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak ön görüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar." dedi.





Doç. Dr. Sema Turan, DHA'ya verdiği mülakatta tüm dünyaya bakıldığında salgınlarda ikinci dalganın hep geldiğinin görüldüğünü kaydetti.





"YAZ AYLARI REHAVETE SÜRÜKLEMESİN"





Doç. Dr. Turan, "Aslında yaz aylarında kişilerin dirençlerinin biraz daha iyi olması, vak'a sayılarının bir miktar azalması gözümüzü boyamasın. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekânlarda daha çok vakit geçirmeler sebebiyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar. Çünkü vak'alar henüz bitmiş değil. Rehavete kesinlikle kapılmamak lazım. Bununla ilgili yaptığımız uyarılar bazen halkımızda ‘Ne kadar çok uyarı yapıldı’ diye bir düşünceye sebep olabilir. Ancak bu çok önemli ve önemli olduğunu gördüğümüz için vurgulamaya devam ediyoruz." dedi.





VAK'A SAYILARI ARTABİLİR





Doç. Dr. Turan, Koronavirüs süreci boyunca yoğun bakımdaki insanların halinin kendilerini çok üzdüğünü belirtti.





Turan, "Çünkü özellikle bizler yoğun bakımda solunum açlığı içerisindeki hastaları görmekten oldukça mutsuzuz. Sağlık sistemimiz bu virüsü engellemek ve tedavi etmek için uğraşıyor, sağlık çalışanlarımız çok büyük efor sarf ediyor. Özellikle solunum açlığı çeken hastaları anlatmak hakikaten çok zor. Ondan dolayı bu konuda halkımızın virüse karşı dikkatini maksimum seviyeye çekmek istiyoruz. Hiç kimse bu şekilde bir solunum açlığı yaşamamalı. Çok ciddi bir akciğer enfeksiyonu yapıyor. O yüzden eylül ve ekim ayları önemli aylar. Vaka sayıları artabilir." ifadelerini kullandı.





KURBAN BAYRAMI'NDA MASKE UYARISI





Kurban Bayramı yaklaşırken "çok önemli günler" ifadesini kullanan Doç. Dr. Turan, "Bu zamanlar insan hareketlerinin yoğun olduğu zamanlar. Bayramın özellikleri sebebiyle toplu mekânlarda bir arada olma mecburiyeti var. Mümkün olduğu kadar toplu alanlarda maskesiz bulunmamaları gerektiğini, birbirleriyle el sıkışmamaları gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bunu yapmamak adına Kurban Bayramı süreci boyunca özellikle toplu mekanlardan uzak durmak, bayramlaşmayı bu bayramda mümkünse Ramazan Bayramı’nda yaptığımız gibi sevdiklerimize mümkün olduğu kadar telefonla ulaşmak önemli olacaktır." dedi.