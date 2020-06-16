Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim Kurulu Üyesi artan vakalar sonrası uyardı /16 Haziran 2020 19:51

Bilim Kurulu Üyesi artan vakalar sonrası uyardı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vakalar sonrası sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Hastalığın en kolay aile bireyleri arasında yayıldığına dikkat çeken Özlü, "Bu virüsü size bulaştıracak veya sizin virüsü bulaştırabileceğiniz kişiler çoğu zaman tanımadığınız yabancılar değildir" dedi.

Prof. Dr. Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Maske ve mesafe, sadece dış ortamda ve yabancılara karşı kullanacağımız koruyucu önlemler değildir.

* Aile büyüklerimizi ziyarete gittiğimizde; konu, komşu, dost, akrabalarla ev oturmalarında; söz, nişan, sünnet, mevlüt, taziye gibi cemiyetlerde maske ve mesafe çok daha önemlidir. Hastalık en kolay aile bireyleri arasında yayılıyor.

* Bu virüsü size bulaştıracak veya sizin virüsü bulaştırabileceğiniz kişiler çoğu zaman tanımadığınız yabancılar değildir. Tanıdığınız, sevdiğiniz, dost ve arkadaşlarınızdan virüsü alma veya onlara bulaştırma olasılığınız çok daha yüksektir.

* Birlikte çay içip, yemek yediğiniz; sarılıp, tokalaştığınız; sohbet, muhabbet ettiğiniz; piknik, mangal, spor yaptığınız; evlerinize teklifsiz girip çıktığınız arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşularınız, dostlarınızdan virüsü kapma olasılığınız çok daha fazladır.

* Sevgimizi, saygımızı, ilgimizi, sevincimizi, üzüntümüzü, coşkumuzu eskisinden farklı, dokunmadan, yakınlaşmadan, uzakları yakın kılan gönlümüzle, sözlerimizle ifade edip, paylaşalım. Eskisi gibi olamayız.

* Hane halkımız dışında istisnasız herkesle, her zaman, her yerde ve her koşulda mesafemizi koruyalım ve maskelerimizi karşılıklı olarak usulüne uygun olarak takalım.
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