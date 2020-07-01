Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi Çin'de ortaya çıkan yeni virüsse karşı uyardı /01 Temmuz 2020 10:47

Bilim Kurulu üyesi Çin'de ortaya çıkan yeni virüsse karşı uyardı

Çin pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünü açıklamıştı

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi. Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama."


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