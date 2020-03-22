Bilim Kurulu üyesi halkı uyardı

Koronavirüs ile mücadele amaçlı kurulan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Mehmet Ceyhan, karantina ve izolasyon şartlarına uyulmayarak virüsün yayılmasına zemin oluşturan davranış biçimini eleştirdi ve, "Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı vereceğiz" dedi.







"Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" uyarısı yapan Ceyhan, yeni haftanın virüsün seyri açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.





Ceyhan, insanların evlerine girmemesi durumunda sokağa çıkma yasağı kararını hükümete tavsiye edebileceklerini vurguladı.





Kanal 7'deki 'Başkent Kulisi' programında konuşan Ceyhan, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" ifadelerini kullandı.





"Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" yorumunu yapan Ceyhan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:





"Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşleri de değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.





Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor.Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.





Bu dönemde önerilen herkesin yemeğini evinde yapması. Çok zor durumlarda sipariş vermek gerekirse pişmemiş şeyler söylememek gerek. Gıda temizliğine dikkat edeceğiz. Yemeği yemekle virüs bulaşmaz. Yemek paketlenirken virüs bulaşır. Paketi açtıktan sonra ellerimizi yıkayacağız."