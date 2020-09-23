Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi Özlü'den sigara uyarısı /23 Eylül 2020 22:35

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den sigara uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sigaranın koronavirüsün yayılmasında rol oynadığını ifade etti.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den, sigara içmek için maskesini çıkaranlarla ilgili önemli bir uyarı geldi. Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde tırmanışa geçen Koronavirüs'le ilgili halka uyarıda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı:

''Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.

"Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor"

Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.''
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