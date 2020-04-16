Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara normale dönüş için tarih verdi /16 Nisan 2020 23:18

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara normale dönüş için tarih verdi

Koronavirüs salgınını önlemek için birçok kısıtlama uygulamaya konuldu. Şimdi merak edilen sorulardan birisi de normal hayata ne zaman dönebileceğimiz. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da bu soruya cevap vererek Mayıs sonu Haziran başını işaret etti.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının seyrine ilişkin, ''Normal hayata ne zaman döneriz'' sorusuna ''Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz'' dedi. 

T24'te yer alan habere göre Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara, NTV'de Koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 

Kara'nın öne çıkan sorulara verdiği yanıtlar şöyle: 

Türkiye, Pik noktaya ne zaman ulaşacak, hayat ne zaman normale dönecek? 

"Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir."

Klimanın virüsle nasıl bir ilişkisi var? 

"Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun oluşturmuyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı oluşturabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür."

Koronavirüs kumaşlarda uzun süre yaşıyor mu?

"Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur.

Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok."

Bahar alerjisi ve Koronavirüs nasıl ayırt edilir?

"Koronavirüs'te ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Koronavirüsbulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, buunu da biliyoruz."

Hastalanan kişi bağışıklık kazanıyor mu, tekrar hasta olur mu?

"Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama Koronavirüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz."

Aşı uygulaması ne zaman yapılır?

"Koronavirüs aşısının ocak ayı gibi belki aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu. 

Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek." 
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