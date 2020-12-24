Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Ünal Çin aşısının yan etkilerini açıkladı /24 Aralık 2020 22:36

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Ünal Çin aşısının yan etkilerini açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Serhat Ünal, Çin aşısının görülen yan etkileri hakkın bazı bilgiler paylaştı.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr Serhat Ünal, Çin aşısıyla ilgili “En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs salgını ve aşı gündemine dair son durumu açıkladı. Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanından sonra konuşan Prof. Dr Serhat Ünal, Çin aşısının faz 3 çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşının yan etkilerine de değinen Ünal konuşmasında: “Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül’de ülkemizde başlatıldı. 900’dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir. %95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun %50 olmasını yeterli görüyor. %91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır” dedi

Aşı çalışmalarına katılan 3 sağlık çalışanının durumlarıyla ilgili bilgi veren Ünal: “Bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı” diye konuştu.

GÜVENLİ GÖRÜNÜYOR

Aşının yan etkilerine de değinen Ünal: “İkinci değerlendirdiğimiz yan etkileri meselesi. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor” ifadelerini kullandı.
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