Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken açıklama

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında düşüş seyrine girilmesinin ardından, normalleşme adımları da atılmaya başlandı.Türkiye’de hayatın normalleşmeye başlamasının ardından çeşitli illerden de ikinci dalga haberleri gelmeye başladı.







Diyarbakır’da korona virüs hasta sayılarında önemli bir artış yaşanırken, ülke genelindeki sayılarda da önemli bir artış meydana geldi.11 Haziran’da Türkiye’deki yeni korona virüs hasta sayısı 987 olurken, 12 Haziran’da bu sayısı bin 195’e yükseldi. Dün açıklanan sayı ise bin 459 oldu.Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, NTV canlı yayınında normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Tezer, maske ve fiziki mesafeye uyulmadığı takdirde rakamların artabileceği uyarısında bulunarak, “Kontrollü normalleşme Mayıs ayında başladı. Berberler, kuaförler ve AVM’ler açıldı. Biz de süreci yakından takip etmeye başlamıştık ancak burada şöyle bir gösterge yok. Bu normalleşme sürecinde şu sayılar olacak diye bir öngörü yok. Sayıları sadece, istenilen kontrollerin sağlanması durumunda istenilen seviyede tutabilirsiniz. Biz Türkiye’de ilk aşamayı gayet iyi atlattık. Çok ciddi bir artış olmadı, bu da bizi sevindirdi” dedi.





Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer’in konuya ilişkin açıklamalarının devamı şu şekilde:





“11 Haziran’daki rakamlar, neyi yapıp yapmadığımıza ilişkin bir gösterge olacaktı. Perşembe gününden itibaren bir kıpırdanma var. Rakamların düşmemesi de bizim için bir kıpırdamaydı. Çünkü düşmesi gerekiyor.Bizim normalde bu dönemde, 200 ve 300’lü rakamlarda olmamız gerekiyordu. Ama hep 800 ve 900’ler bandında gitti. Ve 2 gün önce 1100, 11500’lü rakamları gördük.Nikah ve düğün salonlarındaki faaliyetler de başladı. Bu nedenle rakamların artabileceğini ön görebiliriz.Sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği Pazartesi günü dalgalanmalar vardı ancak bunlar kabul edilebilir seviyelerde. Ancak sayıların 1500’lere çıkması, toplumumuzun dikkat etmediğini bizlere gösteriyor. Sonuç itibariyle hep söylüyoruz bu salgın bitmedi.





Evet, virüs kışın daha fazla etkili ancak temas devam ettiği sürece vakalar devam edecek. Önümüzde tatil süreci başlıyor. İnsanlar, havuz ve denize girecekler. Buralarda da kurallara uyulmadığı sürece vakalar devam edecektir.Ben ilk süreçteki gibi pik seviyesinin olacağını düşünmüyorum. Şu andaki sayılar ikinci dalga anlamına gelmemeli. Çünkü tüm dünyada benzer bir durum var. Dediğim gibi, bir göstergesi yok. Deneyip, görmemiz gerekiyor. Normalleşme diye bir faaliyete başlıyorsunuz ve rakamlarla görüyorsunuz. Görebildiğimiz rakamların biraz üstünde bir seviye ile karşılaştık, şu anki rakamlar, biraz daha tartışılması gerektiğini bize gösteriyor."