Samanyolu Haber /Sağlık / Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı /20 Temmuz 2021 12:29

Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı

Koronavirüs vakalarında önümüzdeki günlerde yeni artış bekleniyor. Uzmanlar, Türkiye'de ağustos ayında yeni bir pik bekliyor.Bilim Kurulu üyesi Prof Serap Şimşek Yavuz, ağustos ayında koronavirüs vakalarında yeni bir zirveye hazır olunması gerektiğini söyledi.

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Koronavirüs vaka sayısı 7 bin 600'ü geçerek artarken, ölüm sayısı da ikiye katlandı. Delta varyantı etkili olmaya başlarken, bayram tatili nedeniyle seyahat hareketliliği artarken, bilim insanları da yeni vakalar konusunda uyarılarda bulundu. 

BirGün gazetesinin haberine göre, Yavuz, “Haziran ayı başındaki normalleşme kararları öncesinde delta varyantının yayılacağını bildiğimiz için ‘bu derece açılma doğru değil’ demiştik. ‘Yazı kısıtlı geçirelim ve eylül ayına kadar herkesi aşılayalım’ dedik ama uyarılarımız dikkate alınmadı. Son günlerde hareketlilik çok fazla arttı ve bu da virüsün yayılması için uygun bir ortam. Ağustos ayında yeni pike hazır olmalıyız” dedi.

İki doz Covid-19 aşısı yaptırmayanların kapalı ortamlarda bulunmaması gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, “Büyük ihtimalle delta varyantı hakim varyant oldu. Eğer aşısızsanız hiçbir şansınız yok bu varyanta karşı. Çünkü bu varyant çok daha bulaşıcı. Malum ülkemizde sağlık sistemi idare ettiği sürece yeni bir kısıtlama uygulanmıyor. Yaşanacak yeni bir pikte de sağlık sistemi alarm vermediği sürece yeni kısıtlamalar uygulanmayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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