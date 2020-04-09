Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesinden sevindiren Koronavirüs açıklaması /09 Nisan 2020 23:25

Bilim Kurulu üyesinden sevindiren Koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ertuğrul, bugün yeni gelen tedavi rehberine göre salgının neden olduğu hastalığın erken dönemlerde de tedavi edileceğini söyledi

SHABER3.COM

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni bir tedavi rehberi geldiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız" dedi.

CCN Türk’te konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, bugün yeni gelen tedavi rehberine göre salgının neden olduğu hastalığın erken dönemlerde de tedavi edileceğini söyledi. Ertuğrul'un yaptığı açıkalam şöyle;

"Bugün yeni bir tedavi rehberi daha geldi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan. O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız. Yani pozitif olarak bulduğumuz her hastaya neredeyse tedavi vereceğiz. Bu olumlu bir gelişme. Hastalık akciğer bulgularıyla seyretmeden daha da ağır tablolar oluşturmadan hastalığı tedavi etme fırsatına sahip olacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilim Kurulu üyesinden sevindiren Koronavirüs açıklaması Sonraki Haber >>

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Ahmetler Meclisten Tahliye Bekliyor

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Babacan'dan infaz yasasına eleştiri

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:30:00