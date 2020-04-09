Bilim Kurulu üyesinden sevindiren Koronavirüs açıklaması

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Klimik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, bugün Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan yeni bir tedavi rehberi geldiğini söyledi. Prof. Dr. Ertuğrul, "O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız" dedi.





CCN Türk’te konuşan Prof. Dr. Ertuğrul, bugün yeni gelen tedavi rehberine göre salgının neden olduğu hastalığın erken dönemlerde de tedavi edileceğini söyledi. Ertuğrul'un yaptığı açıkalam şöyle;





"Bugün yeni bir tedavi rehberi daha geldi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan. O tedavi rehberine göre, artık biz çok erken dönemlerde de hastalığı tedavi etmeye başlayacağız. Yani pozitif olarak bulduğumuz her hastaya neredeyse tedavi vereceğiz. Bu olumlu bir gelişme. Hastalık akciğer bulgularıyla seyretmeden daha da ağır tablolar oluşturmadan hastalığı tedavi etme fırsatına sahip olacağız."