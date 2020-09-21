Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu üyesine Korona teşhisi /21 Eylül 2020 11:49

Bilim Kurulu üyesine Korona teşhisi

Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

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Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin resmi Twitter hesabında: "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz."
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