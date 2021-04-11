Samanyolu Haber /Gündem / Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız /11 Nisan 2021 16:08

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde rehin olduğunu belirtti.

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Bilim Kurulu’na ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu,  Bilim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde rehin olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaşımında şunları söyledi:

''Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız.'

"Biraz cesur olmaları lazım"
''Durumun ne kadar vahim olduğunu bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilemediğini biliyoruz. Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım.Biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor.

"Allah kolaylık versin size"
"Sağlık çalışanlarının olağanüstü bir çaba harcadıklarını biliyorum. Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu süreçte. O taleplerde karşılanmadı. Örneğin meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin size. Olağanüstü zor bir süreçten geçiyorsunuz.'' 
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