Samanyolu Haber /Gündem / 'Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyen üyeler var' /05 Aralık 2020 12:17

'Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyen üyeler var'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'Bilim Kurulu'ndan istifa etmek isteyenler var' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, pandemi sürecinde alınan çoğu kararın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin iradesi dışında alındığını iddia etti.

“Ben, Sağlık Bakanının yerinde olsam, istifa ederdim” diyen Aydın, şöyle konuştu:

“Ben, Sağlık Bakanının samimiyetine inanıyorum. Kendisi bir şeyler yapmanın gayreti içinde. Onun çektiğini kimse çekemez. Tek adam düzeninde yaşıyoruz. Gelinen süreçte Sağlık Bakanı'nın yaşananlardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Kendisi hiç rahat değil. Bugün Türkiye’de hiçbir bakan rahat değil. Bilim Kurulu Üyeleri için de durum aynısı. Görüştüklerimiz var. İstifa etmek isteyenler var. Zor durumdalar, bilgi alıyoruz. Tek adamın her şeye karışmasını içlerine sindiremiyorlar. Onlar da yaşananlardan bıkmış durumda.”
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