Bilim ve mühendislik alanındaki makalelerde Çin ilk sırada

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.





ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Bu hesaplamada uluslararası Scopus dizinine giren yayınlar dikkate alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.





Euronews Türkçe'de yer alan habere göre son iki senede ABD’nin yıllardan beri süren üstünlüğüne son veren Çin 2018 yılında da zirvede yer aldı. Dünyada üretilen 5 makaleden biri (yüzde 21) Çin’e ait. Bu hesaplamada yazarların uyruğu değil; makale yayımlanırken çalıştığı kurumsal adres esas alındı. Çin’den tam 528 bin makale yayımlandı.





Almanya 4. sırada





ABD ise 423 bin makale ile ikinci sırada yer aldı. Yayımlanan her 100 makale veya bildiriden 17’si ABD’ye ait. Üçüncü sırada 136 bin ile (yüzde 5,3) Hindistan yer alırken Almanya 104 bin makale ile (yüzde 4,1) dördüncü sırada kendine yer buldu.





Listenin 5. sırasında ise 99 bin bilimsel üretim ile Japonya yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla İngiltere (98 bin), Rusya (82 bin), İtalya (71 bin), Güney Kore (66 bin) ve Fransa (66 bin) izledi.













İran 15. sırada







Türkiye’nin komşusu İran ise sıralamada 48 bin makale veya bildiri ile 15. sırada yer aldı. Türkiye ise 2018 yılında bilim ve mühendislik alanında 33 bin 536 makale veya bildiri üretti. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,3 oldu.





Sıralamada 6 Avrupa ülkesi Türkiye’nin üstünde yer aldı. Bunlar; Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Polonya. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin altında bulunuyor.













Öte yandan bu hesaplamada ülkelerdeki üniversite ve akademisyen sayısı değil; yayımlanan toplam makale ve bildiri sayısı esas alınıyor.