Samanyolu Haber /Teknoloji / Bilimadamları, 1,5 milyon yıllık buzun gizemini çözmeye çalışıyor /25 Temmuz 2025 08:26

Bilimadamları, 1,5 milyon yıllık buzun gizemini çözmeye çalışıyor

Antarktika’dan çıkarılan 1,5 milyon yıllık buz çekirdeği, iklim tarihine ışık tutacak. İngiltere’nin Cambridge kentine ulaştırılan dev buz silindiri, bilim insanlarının küresel iklim değişimini daha derinlemesine anlamasını sağlayabilecek veriler içeriyor.

SHABER3.COM

Britanya Antarktika Araştırması’nın liderliğinde yürütülen projede, buz örnekleri yavaşça eritilerek içindeki toz, deniz yosunları (diatomlar) ve volkanik küller incelenecek. Bu elementler sayesinde, geçmiş dönemlerdeki rüzgar düzenleri, sıcaklıklar ve deniz seviyeleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi hedefleniyor.

Projede görev alan Dr. Liz Thomas, bu çekirdeğin “Yeryüzü tarihinin karanlıkta kalmış bir dönemine açılan pencere” olduğunu söylüyor. Çalışmalar, iklim sisteminin neden ve nasıl değiştiğine dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarabilir.

Yaklaşık 2,8 kilometre derinlikten çıkarılan buz, 1 metrelik bloklara ayrıldı ve soğutmalı taşıma sistemleriyle Avrupa'ya getirildi. Elde edilen veriler, 800 bin yıl önce başlayan buzul döngülerindeki ani değişimi (Orta Pleistosen Geçişi) anlamaya yardımcı olacak.

Bilim insanları, o dönemdeki sera gazı seviyeleri, deniz tuzları ve nadir elementler gibi bileşenleri analiz ederek, insan etkisinin olmadığı geçmişteki iklim olaylarını modellemeye çalışıyor. Bu çalışmalar, gelecekteki iklim risklerini öngörme konusunda da büyük önem taşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilimadamları, 1,5 milyon yıllık buzun gizemini çözmeye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:04