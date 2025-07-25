Bilimadamları, 1,5 milyon yıllık buzun gizemini çözmeye çalışıyor

Britanya Antarktika Araştırması’nın liderliğinde yürütülen projede, buz örnekleri yavaşça eritilerek içindeki toz, deniz yosunları (diatomlar) ve volkanik küller incelenecek. Bu elementler sayesinde, geçmiş dönemlerdeki rüzgar düzenleri, sıcaklıklar ve deniz seviyeleri hakkında detaylı bilgi edinilmesi hedefleniyor.



Projede görev alan Dr. Liz Thomas, bu çekirdeğin “Yeryüzü tarihinin karanlıkta kalmış bir dönemine açılan pencere” olduğunu söylüyor. Çalışmalar, iklim sisteminin neden ve nasıl değiştiğine dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarabilir.



Yaklaşık 2,8 kilometre derinlikten çıkarılan buz, 1 metrelik bloklara ayrıldı ve soğutmalı taşıma sistemleriyle Avrupa'ya getirildi. Elde edilen veriler, 800 bin yıl önce başlayan buzul döngülerindeki ani değişimi (Orta Pleistosen Geçişi) anlamaya yardımcı olacak.



Bilim insanları, o dönemdeki sera gazı seviyeleri, deniz tuzları ve nadir elementler gibi bileşenleri analiz ederek, insan etkisinin olmadığı geçmişteki iklim olaylarını modellemeye çalışıyor. Bu çalışmalar, gelecekteki iklim risklerini öngörme konusunda da büyük önem taşıyor.