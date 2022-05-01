Samanyolu Haber /Dünya / Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 dalgası gelebilir! /01 Mayıs 2022 13:58

Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 dalgası gelebilir!

Dünya çapında 6.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili bir araştırma yayınlandı. Bilimsel araştırmanın korkutan sonuçlarına göre Covid-19 bitmedi, aksine yeni dalga geliyor.

SHABER3.COM

Koronavirüsün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerin başında gelen Güney Afrika’da yapılan bir araştırmanın sonucu, koronavirüs salgını tehdidinin henüz bitmediğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanları Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 isimli alt varyantlarının antikorları alt etmeyi başardığını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada koronavirüs geçirenlerin kan değerleri incelendi. Bilim insanları daha çok koronavirüs geçirenlerin Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı antikor sağlamadığını tespit etti.

Kan değerlerini inceleyen uzmanlar, koronavirüs atlatmayı başaranların antikor üretme seviyelerinin yaklaşık 8 kat düştüğünü belirtti. Öte yandan koronavirüs aşısı olanların yeni virüse karşı antikor seviyelerinin de 3 kat düştüğünü tespit etti. Bilim insanları koronavirüsü atlatan hastaların yine de gardını indirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bilim insanları, orijinal Omicron varyantını atlatmış 24 kişi, 8 Pfizer/BioNTech aşısı olan ve 7 de Johnson & Johnson aşısı olmuş insanlardan kan örneği aldı.

“YENİ BİR DALGA GELEBİLİR”
Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmayı yapan uzmanlar, “Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı antikor seviyeleri çok düşük, özellikle aşı olmayan grubun semptom gösteren hastalığa karşı korunma ihtimali çok düşük” duyurusunu yaptı.

Bilim insanları, “BA.4 ve BA.5’in potansiyel olarak yeni bir salgın dalgası yaratması ihtimali bulunuyor” öngörüsünde bulundu.

Paylaşılan sonuçlar, Omicron varyantının ilk görüldüğü Güney Afrika’da vaka sayılarının tekrar artmasıyla aynı zamanda geldi. Cumartesi g ünü ülkede 6527 insanda Covid-19 tespit edilmişti. Mart ayının sonunda ise ülkede 581 vaka vardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 dalgası gelebilir! Sonraki Haber >>

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:40