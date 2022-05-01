Bilimsel araştırma: Yeni Covid-19 dalgası gelebilir!

Koronavirüsün en çok mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerin başında gelen Güney Afrika’da yapılan bir araştırmanın sonucu, koronavirüs salgını tehdidinin henüz bitmediğini ortaya çıkardı.







Yapılan araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanları Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 isimli alt varyantlarının antikorları alt etmeyi başardığını duyurdu.





Sözcü'de yer alan habere göre, Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada koronavirüs geçirenlerin kan değerleri incelendi. Bilim insanları daha çok koronavirüs geçirenlerin Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı antikor sağlamadığını tespit etti.





Kan değerlerini inceleyen uzmanlar, koronavirüs atlatmayı başaranların antikor üretme seviyelerinin yaklaşık 8 kat düştüğünü belirtti. Öte yandan koronavirüs aşısı olanların yeni virüse karşı antikor seviyelerinin de 3 kat düştüğünü tespit etti. Bilim insanları koronavirüsü atlatan hastaların yine de gardını indirmemesi gerektiğini dile getirdi.





Bilim insanları, orijinal Omicron varyantını atlatmış 24 kişi, 8 Pfizer/BioNTech aşısı olan ve 7 de Johnson & Johnson aşısı olmuş insanlardan kan örneği aldı.





“YENİ BİR DALGA GELEBİLİR”

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmayı yapan uzmanlar, “Omicron’un BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı antikor seviyeleri çok düşük, özellikle aşı olmayan grubun semptom gösteren hastalığa karşı korunma ihtimali çok düşük” duyurusunu yaptı.





Bilim insanları, “BA.4 ve BA.5’in potansiyel olarak yeni bir salgın dalgası yaratması ihtimali bulunuyor” öngörüsünde bulundu.





Paylaşılan sonuçlar, Omicron varyantının ilk görüldüğü Güney Afrika’da vaka sayılarının tekrar artmasıyla aynı zamanda geldi. Cumartesi g ünü ülkede 6527 insanda Covid-19 tespit edilmişti. Mart ayının sonunda ise ülkede 581 vaka vardı.