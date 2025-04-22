Samanyolu Haber /Gündem / Bilinmeyen fay harekete geçti! Uzmanı haritada görünmeyen nokta için uyardı /22 Nisan 2025 18:49

Bilinmeyen fay harekete geçti! Uzmanı haritada görünmeyen nokta için uyardı

Kütahya'nın Simav ilçesinde art arda meydana gelen depremler bölgede büyük korkuya neden oldu. Artçı sarsıntılara dikkat çeken uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin normal olmadığının altını çizdi.

SHABER3.COM

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer Özkul, Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinin birisinde yer aldığını belirtti.

'HARİTALANMAMIŞ YERDE...'

Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını vurgulayan Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu söyledi. Özkul, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanacak küçük depremlerin sağlam olmayan binaların duvarlarının çatlamasına neden olabileceğinin altını çizen Özkul, sismik aktivitenin öncü ve artçı depremler olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

'SİSMİK AKTİVİTELER NORMAL GÖRÜNMÜYOR'

Özkul, şu değerlendirmede bulundu: "Dün akşam meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık 50 sarsıntı olmuştu. Bu depremleri öncü depremler olarak değerlendirebiliriz. Sonrasındaki sarsıntıları da artçı depremler olarak değerlendirebiliriz. Bölgedeki sismik aktiviteler normal görünmüyor. Burada yapılacak detaylı saha çalışmalarıyla bölgede yaşanan depremlerle ilgili daha iyi bilimsel veriler elde edilebilir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilinmeyen fay harekete geçti! Uzmanı haritada görünmeyen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:12:23