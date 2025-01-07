Bilirkişi 'Cevheri Güven'le irtibat yok' dedi, savcılık iddianamede bu tespite yer vermedi

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre Ankara’da Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadelerinin ardından açığa alınıp tutuklanan ve 4 ay sonra tahliye edilen polis şefleri Murat Çelik, Şevket Demircan ve Kerem Gökay Öner hakkında hazırlanan iddianameye bilirkişi raporu ortaya çıktı.





Raporda, polis şeflerinin gazeteci Cevheri Güven ile herhangi bir bağı tespit edilemedi. Bu bilirkişi raporuna rağmen savcı iddianamede Cevheri Güven'e sızıntı olduğunu ileri sürdü.





Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla ilgili firari sanık Serdar Sertçelik’in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada açığa alınmış ve geçen mayıs ayında tutuklanmıştı. Açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise serbest bırakılmıştı. Çelik ile Demircan, eylül ayında tahliye edilmiş, üç isim 2024 yılının Aralık ayının başında göreve iade edilmişlerdi.





Göreve iade edildikten hemen sonra 11 Aralık'ta bu kez de gazeteci 'Cevheri Güven'e bilgi ve belge sızdırma' iddiasıyla geçen şubat ayından bu yana tutuklu olan polis memuru S.D. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan hakkında hazırlanan iddianamede, polis şeflerine "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, gizliliğin ihlali" suçlamaları yöneltildi.





BİLİRKİŞİ 'BULGU TESPİT EDİLEMEDİ' DEDİ AMA SAVCI İDDİANAMEYE KOYMADI

2024 yılının Mayıs ayında tutuklanan polis şeflerinin el konulan dijitallerinde ise sızıntı soruşturması kapsamında eylül ayında rapor düzenlendiği ortaya çıktı. Aralık ayında göreve iade edildikten hemen sonra ifade veren Çelik, Öner ve Demircan'ın dijitallerindeki incelemelerle ilgili bilirkişi raporunda ise, Cevheri Güven'e evrak gönderildiğine veya bu kişiyle iletişime geçildiğine dair bulgu tespit edilemediği ifade edildi.





İddianamede ise bilirkişi raporunda yer alan bu ifadelere yer verilmedi.





İDDİANAMENİN KABUL EDİLDİĞİ GÜN İHRAÇ İMZASI

Süleyman Soylu'nun ardından göreve getirilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirilen polis şefleriyle ilgili iddianame 2 Ocak'ta kabul edildi. Aynı gün Yerlikaya, Soylu döneminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün polis şeflerinden Alp Arslan ve Oben Özay'la ilgili ihraç kararlarını imzaladı. İki kritik gelişmenin peş peşe yaşandığı gün, Yerlikaya döneminin polis şefleri hakkında hazırlanan iddianameye göre Cevheri Güven'e gönderilen nüsha ile Murat Çelik'teki nüsha aynı. Ancak aynı iddianameye giren bilirkişi raporuna göre iki isim arasında bir irtibat yok.





BANK ASYA SİCİLLERİ TEMİZ ÇIKTI

İddianamede, polis şeflerinden Murat Çelik ile Kerem Gökay Öner'in Bank Asya'da hesaplarının olmadığı, Şevket Demircan'ın ise var olan hesabının 2013'ten bu yana kullanılmadığı tespit edildi.





POLİS ŞEFLERİ 'GARSON' LİSTESİNE GÖRE HİZMET HAREKETİ KARŞITI

İddianamede 'Garson' listesi olarak bilinen listede Murat Çelik ile Kerem Gökay Öner'le ilgili kod F5 ve F1 olarak belirtiliyor. F5 ve F1 kodu, 'Garson' listesinde “Farklı hayat görüşünde olan, hayatının hiçbir döneminde F... İle bağlantısı olmamış, F... tarafından zararlı görülen, örgüte zarar verebileceği düşünülen kişileri ifade ettiği" şeklinde yer alıyor.





Şevket Demircan hakkındaki kodun ise E olduğu belirtiliyor. E kodu da 'Garson' listesine göre farklı hayat görüşü olan işini iyi takip eden ve hayatının hiçbir döneminde 'F...' ile ilgisi olmayan kişileri ifade ediyor.