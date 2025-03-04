Bilirkişi davasında tüm gazetecilere beraat

Halk TV hakkında başlatılan "bilirkişi" soruşturması kapsamında 34 gündür tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Savcılıktan, “Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir.“ açıklaması yapıldı.







Davada mütalaasını açıklayan savcı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 9 yıla kadar, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüş, bu görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.Günün Trend Haberleriİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.34 gündür tutuklu yargılanan Toktaş, beraat kararıyla özgürlüğüne kavuştu.