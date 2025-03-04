Samanyolu Haber /Gündem / Bilirkişi davasında tüm gazetecilere beraat /04 Mart 2025 16:11

Bilirkişi davasında tüm gazetecilere beraat

Halk TV'ye başlatılan "bilirkişi" soruşturmasında tutuklu yargılanan Suat Toktaş, ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Savcılığın mahkemenin tahliye kararına itiraz edeceği belirtildi.

SHABER3.COM

Halk TV hakkında başlatılan "bilirkişi" soruşturması kapsamında 34 gündür tutuklu olan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve 4 gazeteci hakkında beraat kararı verildi. Savcılıktan, “Kamuoyunda bilirkişi davası olarak bilinen ve bugün görülen davanın kararı istinaf edilecektir. Ayrıca tahliye kararına da itiraz edilecektir.“ açıklaması yapıldı.

SAVCILIK TÜM GAZETECİLER İÇİN HAPİS TALEP ETMİŞTİ

Davada mütalaasını açıklayan savcı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla yargılanan gazeteciler Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 9 yıla kadar, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında ise 14 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bahsettiği bilirkişi heyetinde yer alan bilirkişi ile görüşmüş, bu görüşmenin ses kaydı Halk TV'de yayınlanmıştı.
Günün Trend Haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında önce gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek, daha sonra da Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz gözaltına alınmıştı.

34 gündür tutuklu yargılanan Toktaş, beraat kararıyla özgürlüğüne kavuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bilirkişi davasında tüm gazetecilere beraat Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:46