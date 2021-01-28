Bilirkişi Kanal İstanbul'dan çekildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ dediği Kanal İstanbul projesinin bilirkişi heyetinden yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi'nden H.A.’nın İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçede ‘tehdit edildim’ diyerek affını istediği ortaya çıktı.







Bu durum üzerine projeye başından beri karşı çıkan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “Kanal İstanbul Projesi’nde Bilim İnsanlarına Baskı Deşifre Oldu: Hukuksuzluğa Son, Proje İptal Edilmelidir!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





* Bilirkişi isimlerinin bir kısmına objektif olmayacakları kanaatiyle tarafımızca itiraz edilmiş, bu nedenle de mahkemeden yeni bir bilirkişi heyeti atanması istenmiştir. Türkiye'de bugün 209 üniversite bulunmasına rağmen, belirlenen 15 kişilik bilirkişi heyetinin 9 üyesi İTÜ'den tayin edilmiştir.





* İlgili bu yazılı beyan ile daha önce onlarca bilim insanının ve teknik insanın ifade ettiği gerçeklik bir kez daha ortaya çıkmıştır: Kanal İstanbul projesi bilimsel gerçeklere rağmen, tüm bu bilgileri göz ardı ederek yapılmaya çalışılmaktadır. Projenin ÇED Raporu şaibelidir. Rapor ile halka yalan söylenmektedir.





* Kanal İstanbul Projesi ÇED sürecinin derhal sona erdirilmesi ve projeye karşı açılan tüm davaların akabinde düşürülmesi gerekmektedir. Projeye, yönlendirilmiş ve gerçeği yansıtmayan görüş bildiren akademisyenlerin meslek etiği mutlaka sorgulanmalı ve proje iptal edilmelidir.