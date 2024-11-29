Samanyolu Haber /Gündem / Bilirkişi Narin cinayetindeki kritik görüntüleri inceleyecek /29 Kasım 2024 21:54

Bilirkişi Narin cinayetindeki kritik görüntüleri inceleyecek

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce aile üyelerinin toplantı yaptığı görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de evlerine yaklaşık 1.5 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin önemli görüntüler dava dosyasına girmişti. Görüntülerde Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin toplantı yaptığı anlar yer almıştı.

MAHKEME HEYETİ İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, sanıkların yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından incelendi.

BİLİRKİŞİ DEŞİFRE EDECEK

Mahkeme, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar verdi.

Mahkemenin karar yazısında şunlar kaydedildi:

"Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında bulunan ve müzekkeremiz ekinde bulunan CD ortamında gönderilen video görüntülerinin incelenerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin yapılması ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılarak oluşturulan raporun ivedi bir şekilde gönderilmesi rica olunur."
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