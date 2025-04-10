Bilirkişi raporu: Kartalkaya’da önce ‘ayrıcalıklı misafirler’ kurtarıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu soruşturma dosyasına girdi.





Rapora göre, yangının ana mutfağın restoranında bulunan “show” alanındaki ızgaranın neden olduğu bir yanma sonucu başladığı, ancak o alanda bulunmaması gereken LPG’nin hızla büyümeye yol açtığı belirtildi. Bilirkişi, LPG beslemesinin kesilmediğini, vanaların kapatılması halinde yangının büyümesinin ve can kayıplarının engellenmiş olabileceğini vurguladı.





ÖNCELİK “AYRICALIKLI MÜSAFİRLER”DE

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, raporda, yangın sırasında bazı ‘ayrıcalıklı misafirler’in önce kurtarılmak istendiği, bu nedenle genel uyarı sistemlerinin devreye sokulmayarak izdihamın önlenmeye çalışıldığı tespitine yer verildi. Otel yöneticilerinin ve personelin, yangını herkese aynı anda duyurmak yerine belirli kişilere öncelik tanıdığı ifade edildi. Video kayıtlarının ve telefon görüşmelerinin, önceliğin yöneticilerle yakınlarına verildiğini ortaya koyduğu aktarıldı.





Bilirkişi raporunda; Otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve otel sahiplerinin ve yönetim kurulu üyelerinin eksiklikleri bilerek gidermemeleri ve birden fazla sayıda ihmal sebebi ile olayda birinci derecede asli kusurlu oldukları belirtildi.