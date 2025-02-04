'Bilirkişi' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık 'tutuklama' istedi





TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Adli kontrol kararlarının orantısız bir müdahale oluşturduğunu söyleyen Ersöz, gazeteciler üzerinde sansür niteliğinde baskı oluşturulduğunu ifade etti.





Halk TV'den 5 ismin gözaltına alınması ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanması ile başlayan 'bilirkişi soruşturması'nda yeni bir gelişme yaşandı.Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz reddedildi.Duvar'dan Furkan Karabay'ın haberine göre; İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol kararını değiştirecek bir husus olmadığına dikkati çekerek başsavcılığın tutuklama talebini reddetti.Kararı değerlendiren İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi, adli kontrol altına alınmalarına dair kararın dosya kapsamı itibariyle 'ölçülü' ve 'orantılı' olduğunu vurguladı. Ayrıca mahkeme, gazeteci Pehlivan ve Oğuz hakkında tutuklama talebinde bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını reddetti.Gazete Duvar’a konuşan Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, gazeteciler hakkındaki adli kontrol kararlarına itiraz edeceklerini belirtti.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" başlığıyla Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında, kendisi hakkında açılan soruşturma ve davalarla ilgili olarak bilirkişi S.B.'yi ifşa etmiş, ardından Halk TV programcısı gazeteci Barış Pehlivan, söz konusu bilirkişiye ulaşmıştı. Yapılan röportajın hem sesli hem de yazılı olarak Halk TV'de yayımlanmasının ardından Halk TV'ye 'bilirkişi soruşturması' başlatılmış, soruşturma kapsamında Seda Selek, Barış Pehlivan, Serhan Asker, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz gözaltına alınmıştı.Seda Selek, Serhan Asker, Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmalarına karar verilmişti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında ise 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "kaçma, saklanma ve delilleri yok etme şüphesi görüldüğü" iddiasıyla tutuklama kararı verilmiş, Toktaş Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.