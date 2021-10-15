Samanyolu Haber /Dünya / Bill Clinton hastaneye kaldırıldı /15 Ekim 2021 09:30

Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ürolojik bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yardımcısı, Clinton'ın California'daki UCI Tıp Merkezi'nde tedavi gördüğünü açıkladı.

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75 yaşındaki Clinton’ın sözcüsü Twitter’da yaptığı açıklamada, eski başkanın Covid-19 ile ilişkili olmayan bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sözcü Angel Ureña, “Kendisi iyileşiyor, morali yerinde ve mükemmel bakım sağlayan doktorlara, hemşirelere ve personele minnettar” dedi. Clinton’ın doktorları Dr. Alpesh Amin ve Dr. Lisa Bardack yaptığı açıklamada, eski başkanın “yakın izleme” için hastaneye kaldırıldığını ve antibiyotik ile sıvı aldığını söyledi.

Clinton’ın California’daki sağlık ekibinin, kardiyoloğu da dahil olmak üzere New York’taki doktorlarıyla temas halinde olduğunu belirtildi.

KALP AMELİYATI GEÇİRDİ

Clinton 2010 yılında bir kalp ameliyatı geçirdi. 2004 yılında New York’taki bir hastanede koroner baypas ameliyatı geçirdi. Dört saat süren açık kalp ameliyatı, göğüs ağrıları ve nefes darlığı nedeniyle yapılan testlerin hayati tehlike arz eden kalp hastalığı olduğunun ortaya çıkmasından sonra yapılmıştı. Clinton’ın ayrıca cilt kanseri, kist, alerji ve bazı işitme sorunları vardı.
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