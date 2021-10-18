Samanyolu Haber /Dünya / Bill Clinton taburcu oldu /18 Ekim 2021 09:09

Bill Clinton taburcu oldu

Eski ABD Başkanı Bill Clinton geçen hafta ürolojik enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı Güney California’daki hastaneden taburcu edildi. Clinton’un tedavisine New York’taki evinde devam edileceği belirtildi.

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75 yaşındaki eski başkana kendisini nasıl hissettiği sorulduğunda başparmağını kaldırarak iyi olduğu mesajını verdi.

Clinton, California Irvine Tıp Merkezi’nden yanında Demokrat Parti’nin 2016 başkan adayı eşi Hillary Clinton ile birlikte ayrıldı.

Clinton’u hastanede tedavi eden doktor Alpesh Amin, eski başkanın ateşinin düşmesi ve akyuvar sayısının normale dönmesinin ardından taburcu edildiğini, antibiyotiklerini evinde almaya devam edeceğini bildirdi.

Bill Clinton California’da kendisine ait vakfın bir etkinliği için bulunuyordu. Yorgunluk nedeniyle geçen hafta Salı günü hastanenin yoğun bakımına kaldırılmıştı.

Bill Clinton’un sözcüsü Angel Urena, resmi Twitter hesabından eski başkanın hastaneye kaldırıldığı Salı günü yaptığı açıklamada COVID olmayan bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını bildirmiş, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

1993-2001 yılları arasında başkanlık yapan Clinton daha önce kalp problemleri yaşamıştı. Görevden ayrıldıktan sonra, 2004'te dörtlü baypas ameliyatı geçirmiş, 2010'da ise tıkalı bir arteri açılmıştı.

Demokrat Başkan iki dört yıllık dönem boyunca görevde kalmış, Kongre’deki Cumhuriyetçiler’le sert mücadeleler ederken ekonomik büyümeye katkı sağlamıştı.

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Temsilciler Meclisi'nin 1998'de Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky'le ilişkisinden kaynaklanan suçlamalardan sonra hakkında azil davası açmasıyla Clinton azil davası görülen ikinci ABD başkanı olmuştu. Bill Clinton yargı sürecinde Senato tarafından aklanmıştı.
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