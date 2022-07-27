Samanyolu Haber /Dünya / Bill Gates açıkladı: Geleceğin mesleği ne olacak? /27 Temmuz 2022 17:38

Bill Gates açıkladı: Geleceğin mesleği ne olacak?

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Bill Gates, geleceğin mesleğini duyurdu. Gates, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin Tesla ve Microsoft'u geride bırakacağını açıkladı.

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Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden biri olan milyarder Bill Gates, bu kez tercih yapma döneminde olan gençlere tavsiyelerde bulunarak gündeme geldi.

İfadeleri Yunan basınında yer alan Bill Gates'in geleceğin mesleğini açıklarken ilginç ifadelere yer verdi.

Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini açıkladı.

TESLA VE MİCROSOFT'U GERİDE BIRAKACAK
İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin söyledi. Gates'in "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi sosyal medya tarafından oldukça dikkat çekti.

Elektrikli arabaların, çevre dostu pillerin ve hidrojen motorları gibi ürünlerin bu grubun içine girdiğinden bahsetti.

Bir online konferansta açıklamalar yapan Gates, "Bu adım şu an için riskli. Ancak ilerleyen zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak" ifadelerini kullandı.

"DİRENENLER İYİ KAR EDECEKLER"
Milyarder Bill Gates sözlerine, "İklim teknolojisi kolay bir alan değil. Aslında oldukça tehlikeli, ancak direnenler iyi kar elde edecekler" dedi.
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