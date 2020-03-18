Bill Gates biliyor muydu?

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen Koronavirüs ile mücadele ederke, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.





Bill Gates'in yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı Koronavirüs'e karşı uyardığı ortaya çıktı.







"OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜS OLACAKTIR"





Gates'in 2015'te bir TED konuşmasına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.





Görüntülerde Gates, "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır." ifadelerini kullanıyor.





Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.







7 BİN 954 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Dünyayı adeta karantina altına alınmasına sebep olan ölümcül Koronavirüs salgını şu ana kadar 8 bin 150 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.





Aktif vak'a sayısının birkaç gün içinde 200 bini geçmesinde endişe ediliyor.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6Af6b_wyiwI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

