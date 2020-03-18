Samanyolu Haber /Dünya / Bill Gates biliyor muydu? /18 Mart 2020 14:13

Bill Gates biliyor muydu?

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 12 Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan ve 8 binden fazla insanın canına mâl olan Koronavirüs'e karşı dünyayı 2015 yılında uyardığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen Koronavirüs ile mücadele ederke, 5 yıl önce Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in bir konferansta söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. 

Bill Gates'in yıllar önce yaptığı konuşmasında tüm dünyayı Koronavirüs'e karşı uyardığı ortaya çıktı.

"OLDUKÇA BULAŞICI BİR VİRÜS OLACAKTIR"

Gates'in 2015'te bir TED konuşmasına ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

Görüntülerde Gates, "Önümüzdeki 10 yılda, bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır." ifadelerini kullanıyor.

Gates'in bu sözleri "Virüs önceden biliniyor muydu?" sorusunu akıllara getirdi.

7 BİN 954 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünyayı adeta karantina altına alınmasına sebep olan ölümcül Koronavirüs salgını şu ana kadar 8 bin 150 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 

Aktif vak'a sayısının birkaç gün içinde 200 bini geçmesinde endişe ediliyor. 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6Af6b_wyiwI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bill Gates biliyor muydu? Sonraki Haber >>

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:24