Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates, Covid-19’a yatırım yaptı /20 Ekim 2021 13:47

Bill Gates, Covid-19’a yatırım yaptı

İşinsanı Bill Gates, Covid-19 araştırmalarına kaynak tahsis etmeye devam ediyor.

SHABER3.COM

Bill Gates, Covid-19 salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi ile yakından ilgileniliyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı, ilaç şirketi Merck & Co.’nun umut veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) ilacının 2022 yılı başında düşük gelirli ülkelere ulaştırılmaya başlanacağını kaydetti. Vakıf tedaviye erişimin kolay hâle gelmesi için 120 milyon dolar kadar bir fon ayırdı.

Gates Vakfı’nın küresel sağlık birimi başkanı Trevor Mundel, fon sayesinde bazıları aylık 10 milyon adet ilaç üretebileceklerini kaydeden jenerik ilaç üreticilerine destek verileceğini söyledi.

SEVKİYAT 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE BAŞLAYACAK
 
Mundel, ülkelerin mevzuatından kaynaklanan engeller ve diğer zorlukların çözülmesi gerektiğine dikkati çektikten sonra, ilaç üreticilerinin yılın ilk çeyreğinde sevkiyata başlayabileceklerini sözlerine ekledi.
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