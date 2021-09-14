Samanyolu Haber /Sağlık / Bill Gates hastalık konusunda yine uyardı /14 Eylül 2021 19:16

Bill Gates hastalık konusunda yine uyardı

Pandemi öncesi yaptığı uyarılar nedeniyle komplo teorilerine maruz kalan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, gelecekte yeni bir pandemiye dünyanın hazır olmadığını söyledi ve 100 gün içerisinde aşı üretebilecek fabrikalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi..

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Altı yıl önce dünyanın en büyük potansiyel katilinin 'pandemi' olduğunu söyleyen Gates, ''Pandemiye hazırlığımızın düşündüğümden biraz daha az olması konusunda endişeliyim'' ifadelerini kullandı.

‘Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim’ diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayımladığı raporla, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Rapora göre, düşük gelirli ve zengin ülkeler arasındaki aşı bulunabilirliğinde ciddi bir oranda eşitsizlik var. Öyle ki, bu yılın ilk yarısında Afrika’da yaklaşık 49 milyon doz Covid-19 aşısı uygulanırken, California’da 43 milyon doz uygulandı.

Gates’e göre en büyük çözüm, tüm dünyaya 100 günde aşı üretebilecek kapasiteye sahip fabrikalara sahip olmak. Microsoft’un kurucusu, ‘Bunu yapabiliriz!’ dedi ve Biden yönetimine konuyla ilgili ısrarlarını sürdüreceğini açıkladı.

Biden yönetimi, pandemi hazırlığını güçlendirmeye yönelik 65 milyar dolarlık yeni bir plan hazırladıklarını açıklamıştı.
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