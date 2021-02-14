Samanyolu Haber /Gündem / Bill Gates’in kızından 'çip' göndermesi /14 Şubat 2021 13:02

Bill Gates’in kızından 'çip' göndermesi

Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, sosyal medya hesabında Kovid-19 aşısı ile ilgili esprili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Gates, babası Bill Gates'in insanlara çip takacağına dair söylentilere de gönderme yaptı.

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Bill Gates’in 24 yaşındaki kızı Jennifer Gates, corona virüsü aşısı ile ilgili esprili bir mesaj paylaştı.

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Bill Gates’in corona virüsü aşısı aracılığıyla insanlara çip takacağına dair iddiaları hatırlatan 24 yaşındaki Gates, “Tıp eğitimi aldığım için ilk doz mRNA aşısı olma ayrıcalığına sahip oldum. Bu aşı bağışıklık sistemimin virüse karşı etkisini artıracak. Bir tıp öğrencisi ve gelecekte bir doktor olacağım için bunun beni ve gelecekteki çalışmalarımı koruyacağı için minnettarım” dedi.

Gates, “Covid-19 aşısının ilk dozu benim dahi babamı beynimin içine aşılamadı” ifadesini kullandı.
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